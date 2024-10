Sebrae-ES abre inscrições para processo seletivo com vagas em Guarapari

Foto: divulgação

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Espírito Santo (Sebrae-ES), juntamente com a Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec), abriu as inscrições para o processo seletivo de bolsistas para ALI – Agente Local de Inovação – na categoria Produtividade. Para o município de Guarapari, foram abertas cinco vagas, sendo uma para início imediato e quatro reservas.

As inscrições vão até o dia 28/10 às 18h e deverão ser feitas online, por meio do portal da Fapetec, clicando aqui, e acessando Unidade de Seleção -> Processos Seletivos -> Processo Seletivo SEBRAE/ES – ALI 01/2024 -> Ver detalhes -> Edital e Comunicados. Para se inscrever, não é necessário o pagamento de taxa.

No Espírito Santo, as vagas disponíveis são para Agentes, com bolsa no valor de R$ 5 mil, e para Orientadores, com bolsa de R$ 6,5 mil e início previsto para março de 2026, além de mais de 70 vagas para cadastro reserva.

Pré-requisitos

Para as vagas de Agentes, é necessário ter formação acadêmica, ao nível de graduação, em um dos seguintes cursos: Administração, Engenharias, Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Gestão de Negócios, Gestão Pública,Turismo, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação, Design, Sistema de Informação e áreas correlatas, em curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Também é preciso ter pelo menos seis meses de experiência como profissional de nível superior em gestão, empreendedorismo, inovação, administração de pequenas empresas e/ou negócios industriais.

Etapas do processo seletivo

Para os Agentes, o processo seletivo consistirá em três etapas, sendo que a primeira será de Avaliação de Conhecimentos; a segunda, Análise Curricular e Documental e, por fim, Avaliação de Habilidades e Perfil.

A bolsa para Agentes tem duração de até 30 meses e, entre as atividades dos bolsistas estão:

Identificar e sensibilizar empresas para participar do projeto;

Aplicar a metodologia e acompanhar, no mínimo, 22 e, no máximo, 25 empresas em cada Ciclo do Projeto;

Obter do empresário a formalização do comprometimento em participar do Projeto;

Realizar diagnósticos e devolutivas;

Realizar apresentações, entre outras atividades.

Os candidatos podem acessar mais informações no Edital 01/24 que está disponível na página da Fapetec – www.fapetec.org. Além disso, em caso de dúvidas é possível acessar o Fale Conosco no próprio portal da instituição ou pelo email: [email protected].

*Com informações da Assessoria de Comunicação.