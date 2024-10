Sedu e Ifes Guarapari abrem inscrições para 64 vagas em cursos técnicos

Foto: arquivo Folha

A Secretaria da Educação (Sedu), em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), abriu inscrições para o Processo Seletivo Nº 45/2024, que oferece vagas em cursos técnicos de nível médio, na modalidade concomitante. Em Guarapari, as oportunidades são para os cursos de Eletrotécnica e Mecânica, destinados a estudantes do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As inscrições, que começaram na segunda-feira (29), vão até as 23h59 do próximo dia 22 de novembro. Para se inscrever, os interessados devem acessar o portal da seleção da Secretaria da Educação, clicando aqui. Em Guarapari, estão disponíveis 32 vagas para o curso de Eletrotécnica e outras 32 para o curso de Mecânica.

Para participar, é necessário que o candidato esteja cursando, em 2025, a 1ª ou 2ª série do Ensino Médio Regular (EMR) ou a 1ª ou 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As aulas serão no turno vespertino, das 14h50 às 18h30 e os cursos terão duração total de dois anos. O processo seletivo visa preencher vagas para o primeiro e segundo semestres de 2025. Para mais informações sobre a seleção, acesse o edital clicando aqui.

Resultado e Matrícula

O resultado das inscrições será divulgado no dia 29 de novembro, a partir das 17 horas. Estudantes que estão concluindo o 9º ano do Ensino Fundamental e forem selecionados devem apresentar comprovação de pré-matrícula ou matrícula na Rede Pública Estadual do Espírito Santo no momento da matrícula.

*Com informações da Sedu.