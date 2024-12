Semana do Natal começa com tempo instável em Guarapari

A segunda-feira (23) começou com muitas nuvens e chuva. Foto: HM Comunicação

Assim como a previsão para todo o Espírito Santo, Guarapari começou a segunda-feira (23) com sol entre nuvens e chuvas passageiras. De acordo com o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a entrada de umidade do mar, associada ao calor, favoreceu a formação de chuva.

Em Guarapari, a previsão ao longo do dia se mantém de sol entre algumas nuvens, chuva passageira e ventos de intensidade moderada. As temperatura seguem elevadas e, em toda Grande Vitória, variam entre 24 °C de mínima e máxima de 33 °C.

Véspera de Natal

Na terça-feira (24), os ventos costeiros sopram do mar em direção ao continente, transportando umidade e favorecendo a continuação da nebulosidade. O dia em Guarapari deve ser de sol com variação de nuvens e pouca chance de chuva; as temperaturas caem um pouco devido a entrada e a formação de nuvens ao longo do dia. A previsão indica que as condições se mantêm para do dia 25.