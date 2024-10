‘Semana do Saco Cheio’ aquece expectativas da hotelaria e comércio em Guarapari

Foto: Arquivo Folha

Setores da economia e turismo de Guarapari estão otimistas com o movimento nos próximos dias na cidade. Com a proximidade da chamada “Semana do Saco Cheio” – na qual turistas, principalmente de Minas Gerais, desembarcam em terras capixabas -, empresários e representantes da hotelaria e comércio demonstraram expectativa positiva para o período entre os dias 11 e 20 de outubro.

Segundo o vice-presidente do Sindicato de Hotéis e Meios de Hospedagem do Estado do Espírito Santo (Sindhotéis-ES), Gustavo Guimarães, a procura por quartos tem acontecido desde junho.

“Nós vamos conseguir trabalhar com uma ocupação considerável, a procura foi significativa com bastante antecedência, mas agora nas duas últimas semanas a procura foi crescendo, principalmente para os finais de semana. Temos certeza de que será um período de ‘refresco’ para essa sazonalidade de Guarapari”, projetou o empresário.

Fernando Otávio, diretor-presidente da Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG), explica que as obras na Praia do Morro têm sido uma questão crescente para os turistas, mas a previsão é de um movimento aquecido.

“Temos procura, mas ainda há vagas. O processo eleitoral impactou na demanda; também afeta o feriado nacional cair no sábado. O movimento está se aquecendo, mas para os hotéis da Praia do Morro, o estado das ruas, principalmente da orla, já impacta nas reservas. Tem clientes em dúvida se ‘tem acesso à praia’”, disse.

Em Meaípe, a expectativa também é de dez dias de mais movimento, explica o gerente do hotel Gaeta, Sílvio Costa: “Nesse segundo ano nosso aqui consideramos uma semana muito positiva. Nós teremos uma ocupação bem legal já a partir de sexta (11) até dia 20 de outubro. Eu considero uma ocupação boa e bastante interessante”.

No comércio, as projeções são igualmente positivas. A análise do Sindicato de Bares, Restaurantes e Similares (Sindbares) de Guarapari é que o movimento cresça no período. No Centro, a reportagem apurou que as escunas que saem do Canal também já se preparam para um período bastante proveitoso e um aumento na procura por passeios nos próximos dias.