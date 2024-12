Show beneficente do EcoPaz promete encantar o público na próxima terça-feira (10) em Guarapari

Fotos: reprodução

No próximo dia 10 de dezembro, Guarapari será palco do show beneficente “Solte a Voz pela Paz – Um Tributo à cantora Rita Lee”, que reunirá artistas locais e o Coral Vozes do Bem em uma noite especial no Guará Eventos, a partir das 19h30. Os ingressos custam R$ 25, e toda a renda será destinada ao EcoPaz, instituição que acolhe e apoia mulheres vítimas de violência.

O evento contará com apresentações de talentos como Ciça Chadô, Alyne Bernardo, Ziza, Mariana Muller, Taís Almeida, Ysis Caroline, Vanessa Loyola, Marcy Santos, Fany Fernandes, Ludmylla Eler Baterista e Milagros Magalhães, além da participação do Coral Vozes do Bem.

Ananda Torres, regente do coral, destacou a relevância do show: “Além de ter a oportunidade de ajudar uma causa tão importante, também será uma noite muito inspiradora e divertida.”

Serviço:

Solte a Voz pela Paz – Tributo a Rita Lee

Data: 10 de dezembro

Horário: 19h30

Local: Guará Centro de Eventos – Av. Antônio Guimarães, 118 – Quadra 40 – Itapebussu, Guarapari

Valor do ingresso: R$ 25

Informações e compra: (27) 99629-1130