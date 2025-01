Shows de Alok e Alexandre Pires agitam o verão de Guarapari neste sábado (04)

Fotos: divulgação

O verão 2025 continua movimentado em Guarapari com grandes atrações musicais neste sábado (04). No Multiplace Mais, Alexandre Pires promete encantar o público com “O Baile do Nêgo Véio 2”. Já no P12 Guarapari, o DJ Alok traz sucessos da música eletrônica para animar a festa.

P12 Guarapari

Alok, um dos maiores nomes da música eletrônica mundial, chega ao P12 Guarapari neste sábado. Com raízes musicais e uma carreira de projeção internacional, Alok acumula mais de 25,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e ocupa o quarto lugar no ranking da DJ Mag, sendo o sul-americano mais bem posicionado. Seu show promete agitar a pista com sucessos que conquistaram fãs ao redor do planeta.

A noite também contará com o ritmo contagiante de Henry Freitas, destaque do forró, que traz para o palco hits como “Me Bloqueia” e “Novinha Bandida”. O artista combina músicas autorais e clássicos do gênero para garantir muita animação.

Multiplace Mais

No Multiplace Mais, Alexandre Pires retorna com o espetáculo “O Baile do Nêgo Véio 2”, após o sucesso no verão passado. Reconhecido como um dos maiores nomes da música latina, Alexandre Pires traz um show de três horas que mistura clássicos de sua carreira e canções que marcaram gerações.

O show é um espetáculo completo, com cenografia, iluminação e efeitos especiais. “O Baile do Nêgo Véio 2” celebra o passado e conecta o público às músicas marcantes para os brasileiros, encantando tanto os fãs de longa data quanto as novas gerações.