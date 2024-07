Sicoob Sul Litorâneo beneficia 5.600 pessoas no ‘Dia C – Dia de Cooperar’

Fotos: divulgação

Recentemente, o Sicoob Sul Litorâneo realizou o “Dia C – Dia de Cooperar” em todas as cidades de sua área de atuação, beneficiando um total de 5.600 pessoas. O evento tem como objetivo promover ações de responsabilidade social e incentivar a cooperação e solidariedade.

O “Dia C” contou com uma ampla gama de atividades, que incluíram desde recreação infantil até serviços de saúde, educação financeira e orientações diversas. As ações foram realizadas em várias cidades, beneficiando milhares de pessoas.

Em Alfredo Chaves, por exemplo, foram oferecidas atividades como educação financeira, orientações de saúde, aferição de pressão, avaliação antropométrica, além de atrações culturais e recreativas, beneficiando cerca de 500 pessoas. Em Iconha, 650 pessoas participaram de atividades semelhantes, incluindo serviços de saúde bucal e recreação para crianças.

Em Piúma, 300 pessoas foram beneficiadas com aulas de alongamento, futebol, recreação, brinquedos infláveis, e serviços de saúde. Já em Guarapari, aproximadamente 1.000 pessoas participaram de atividades de recreação infantil, testes de saúde, e serviços de planejamento familiar.

Anchieta também marcou presença com um café da manhã especial, atividades adaptadas para a melhor idade, recreação infantil e serviços de saúde, beneficiando 800 pessoas. Em Itapemirim, 800 pessoas participaram de atividades de recreação, serviços de saúde e odontológicos, e vacinação.

Outras cidades como Viana, Rio Bonito, Cantagalo, Paraíba do Sul, Cordeiro, e Conceição de Macabu também foram contempladas com uma série de atividades, beneficiando centenas de pessoas em cada localidade.

O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Sul Litorâneo, Fábio Antônio Novaes, destacou a importância do evento: “Há mais de uma década realizamos o DIA C que é uma oportunidade única para reforçarmos nosso compromisso com a comunidade. É gratificante ver o impacto positivo que essas ações geram, promovendo bem-estar e qualidade de vida para tantas pessoas.”

O “Dia C – Dia de Cooperar” demonstrou, mais uma vez, o poder da cooperação e a capacidade de transformar vidas através de ações simples, mas extremamente significativas.

