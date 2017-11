Skatistas não acreditam em construção de pista na Prainha de Muquiçaba

por Larissa Castro

Após a Prefeitura de Guarapari ter publicado no Diário Oficial o resultado da Concorrência Pública N.º 001/2017, que envolve a execução da obra de reforma da orla, com a construção de banheiro subterrâneo, pista de skate e quiosque na Prainha de Muquiçaba, skatistas que praticam o esporte há mais de 20 em Guarapari, não depositaram confiança na proposta do Executivo.

A concorrência que foi vencida pela empresa Forte Prestações de Serviços LTDA, possui o valor inicial de R$1.326.752,56 (um milhão, trezentos e vinte e seis mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), e por ser um pedido antigo, um skatista que preferiu não se identificar, não depositou confiança no projeto.

“Eu só acredito quando a obra estiver pronta. Diversas vezes corri atrás e entreguei projetos, mas nada foi feito. O skate em Guarapari perdeu a importância quando os praticantes se viram desvalorizados. A prefeitura só faz as coisas na marra e, no momento, ninguém está correndo atrás”, desabafou o skatista de Guarapari.

Diferente do que a prefeitura respondeu ao folhaonline.es, o skatista alega que ninguém do esporte foi consultado para opinar. ”Para realizar uma obra desse porte, é preciso estudo e conhecimento. Até agora nenhum praticante do skate foi procurado. Mas adianto que que a Prainha de Muquiçaba não é o melhor lugar. Logo os moradores estarão reclamando dos barulhos no local”.

Mesmo desiludido, outro skatista Anderson Barcelos, 34, possui esperança, mas relembra de todos os trâmites que já enfrentou e não obteve sucesso. “A última conversa que tivemos na gestão passada, a nossa ajuda seria oferecida para o sucesso da obra. É sempre uma luta desnecessária, pois em todas as cidades que vou, ao menos uma pista de skate é pública. Caso concretize logo, os jovens irão adorar”.

A prefeitura informa que “A pista de Skate será construída no local em que hoje é uma rotatória, este espaço será estendido para que seja melhor aproveitado e sem atrapalhar o trânsito. A pista de skate foi projetada com base em uma pesquisa realizada com os próprios skatistas de Guarapari. Todo o projeto foi construído juntamente com eles e até mesmo os materiais que serão utilizados foram sugestões dadas por eles”.

As informações são da Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos.