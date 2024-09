Supermercado Perim abre as portas da primeira loja em Guarapari

Grande público visitou a loja durante o primeiro dia de funcionamento. Fotos: HM Comunicação.

O Supermercado Perim inaugurou sua primeira loja em Guarapari na manhã dessa quinta-feira (05), e atraiu uma multidão, que formou longas filas para conhecer as instalações e aproveitar as promoções de abertura. A loja no bairro Parque Areia Preta é a oitava da rede capixaba e começou a ser construída em fevereiro de 2021.

A inauguração contou com a presença de autoridades locais e representantes da rede, que destacaram a importância do empreendimento para o desenvolvimento econômico da cidade e a geração de empregos.

Irmãos Perim se reuniram na abertura da loja. Foto: divulgação.

“É uma alegria enorme inaugurar a oitava loja em Guarapari. A cidade foi escolhida por seu potencial como umas das cidades que mais crescem no ES. Assim como em todas as lojas da rede, o Perim vai oferecer aos consumidores de Guarapari um ambiente de compras planejado para o conforto e a satisfação do cliente, gerando 300 empregos diretos e mais os indiretos, contribuindo com a economia local”, destaca o empresário Dailton Perim.

Mais de 200 pessoas trabalharam para erguer a loja em Guarapari, em um terreno que abrange mais de 5 mil metros quadrados com mais de 13 mil m² de obra construída.

A nova unidade conta com uma área de vendas de 2 mil metros quadrados, oferecendo uma ampla variedade de produtos e serviços. A loja possui dois pisos de estacionamento com capacidade para 180 vagas, além de um depósito, docas, elevador, esteiras rolantes e escadas para facilitar o acesso à área de vendas, que dispõe de 16 check-outs (caixas) para agilizar o atendimento aos clientes.

No piso inferior do estacionamento, um pequeno mall com lojinhas para locação em diversos segmentos oferece ainda mais opções para os consumidores. Seguindo o padrão de qualidade das outras unidades, a loja de Guarapari inclui a Lanchonete Café Perim, a Padaria e Confeitaria Puro Sabor, a Rotisseria, o Hortifrúti, a Adega Vinho & Cia, além de açougue, frios e utilidades do lar.

O projeto da nova loja é comprometido com a sustentabilidade, destacando-se pela utilização de iluminação natural por meio de claraboias, que reduzem o consumo de energia elétrica. Além disso, o Perim implementou um sistema de separação de resíduos, incluindo a destinação individual de papelão e o reúso de água, reforçando seu compromisso com o meio ambiente.

“Fiquei impressionada com a organização e a variedade de produtos. É muito bom ter mais uma opção de compra na cidade, principalmente com preços tão competitivos,” comentou Nilza Regina, moradora que aproveitou a inauguração para abastecer a despensa.

O empresário Ricardo Conde foi o cliente número 1 da unidade, e declara que a chegada do novo empreendimento comprova que a cidade está em grande momento de expansão.

O empresário Ricardo Conde foi o primeiro comprador da loja. Foto: divulgação.

“Guarapari vive um momento super especial com diversos investimentos do setor privado e do setor público. A chegada de um Supermercado do porte do que o Perim montou em nossa cidade só comprova este bom momento”, disse ele.

Atualmente as lojas do Perim estão em Campo Grande/Cariacica, na capital no bairro de Mata da Praia, e as 5 (cinco) unidades em Vila Velha: Aribiri, Barra do Jucu, Itapoã, Centro (Luciano das Neves) e em Jaburuna, sua primeira unidade, inaugurada há 60 anos.

*Colaboração: Roberta Bourguignon.