Supermercados não são mais proibidos de abrir aos domingos

por Aline Couto

No ano de 2009, depois de um acordo entre empregados e patrões, os supermercados passaram a fechar nos dias de domingo. Um novo acordo chegou a liberar a abertura aos domingos de dezembro de 2016 e janeiro, fevereiro e junho de 2017, períodos de maior movimento. Com o fim dessa convenção, na data de hoje (31), o domingo ficou liberado novamente para o funcionamento.

Uma nova reunião está marcada, para amanhã (01), que irá discutir, além da abertura ou não aos domingos e feriados, também a obrigatoriedade do pagamento de tíquete-alimentação e o aumento do salário em 15%. Essa negociação com o Sindicomerciários ainda esta sendo avaliada.

Se não houver novo acordo, os supermercados podem escolher pela abertura das redes aos domingos, de acordo com um decreto assinado pelo presidente Michel Temer.

“Segundo a legislação trabalhista, os supermercados não devem abrir nesse feriado. Mas se a empresa fizer um acordo direto com o sindicato, poderá funcionar. Já no próximo domingo, sem a convenção, fica facultativa a abertura da loja” comentou o superintendente da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), Hélio Schneider. A orientação, sobre o funcionamento das lojas no feriado de finados (02/11), foi passada pelo departamento jurídico da Fecomércio, com base na Lei n° 10.607/02.

Algumas redes como, Epa, Carrefour, Carone, Extrabom, entre outros irão abrir no feriado de finados.