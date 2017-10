Tardezinha com Thiaguinho será novidade no verão de Guarapari

por Larissa Castro O verão se aproxima e as tardes ensolaradas nas melhores praias de Guarapari serão opções mais que certas para o encontro de turistas e moradores. Mas, a novidade do Verão 2018 vai reunir muita gente no Siribeira Iate Clube, no dia 14 de janeiro, a partir das 15h para uma roda de samba que tem tudo para ficar na história da cidade saúde. A ‘Tardezinha com Thiaguinho’ é uma das programações inéditas para começar o ano com classe em um dos lugares mais bonitos da cidade.

Sucesso de vendas, os ingressos estão no segundo lote e superou as expectativas da Booa Produções. Em apenas três dias, mais de 500 foram vendidos. Sinal que o domingo na Estação Verão do Siribeira vai ser sucesso com o Pretinho do Poder, que tem tudo para transmitir uma Energia Surreal! Anota aí na agenda: 14 de janeiro tem THiaguinho no Siribeira.