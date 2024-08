Temporada de observação das baleias Jubarte segue até outubro em Guarapari

Fotos: divulgação/Projeto Baleia Jubarte

Com o início da temporada de visita das baleias Jubarte na costa brasileira, Guarapari tem mais uma atração para turistas e moradores que querem ver de perto o show dos animais nas águas durante o inverno. A expedição marítima, que parte do Canal da cidade, é realizada pelas agências Escuna em Guarapari ES, Blue Trip e Jubarte Safari, e está com agenda aberta para os passeios até outubro.

O safari de observação tem duração de cerca de 06h, e possibilita que os visitantes assistam ao espetáculo dos mamíferos aquáticos. Durante o passeio, os passageiros também podem conhecer mais sobre a vida marinha e os hábitos das baleias, com o auxílio de especialistas do Projeto Baleia Jubarte.

“A observação de baleias é uma atividade sustentável, alternativa de geração de trabalho e renda para as comunidades das localidades onde as baleias ocorrem. É uma atividade econômica desenvolvida no inverno, geralmente período que era considerado baixa temporada”, afirma Paulo Rodrigues, coordenador do Projeto Baleia Jubarte no Espírito Santo

A passagem das baleias Jubarte pelo litoral capixaba acontece anualmente entre junho e outubro. Segundo Paulo, os animais, na verdade, são naturais do Brasil, e em novembro partem para a região Antártica em busca de alimento.

Paulo Rodrigues, coordenador do Projeto Baleia Jubarte no Espírito Santo

“As baleias nascem aqui, são baianinha capixaba, sendo a população brasileira. Em novembro elas migram para região Antártica para se alimentar, e retornam todo ano para se reproduzir. Procuram nossa região, principalmente, por causa das águas rasas, calmas e protegidas de grandes predadores, especialmente no banco dos abrolhos, entre o extremo sul da Bahia e norte do Espírito Santo, e suas áreas adjacentes”, explica.

Há mais de 36 anos atuando na conservação, pesquisa e proteção dos cetáceos, o Projeto Baleia Jubarte realiza a capacitação das agências de turismo, operadores de embarcações, mestres tripulantes guias e condutores ambientais. Nos próximos dias, em parceria com a prefeitura de Guarapari, o órgão vai instalar placas informativas sobre os passeios no Canal da cidade.

A expedição de observação das baleias tem preços a partir de R$ 300. Mais informações estão disponíveis no site www.baleiajubarte.org.br ou diretamente com as agências.

Serviço

Escuna em Guarapari ES

Instagram: @escunaemguaraparies

WhatsApp: (27) 99878-8333



BlueTrip

Instagram: @agenciabluetrip

WhatsApp: (27) 9 9750 7018

Jubarte Safari

Instagram: @jubartesafari

WhatsApp: (27) 9 9974 3653