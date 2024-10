Temporal provoca alagamentos e queda de árvores em Guarapari

Rua Olívio Antônio Novaes, na Praia do Morro. Fotos: HM Comunicação

As fortes chuvas registradas em Guarapari nesta terça-feira (29) causaram alagamentos e quedas de árvores em várias áreas da cidade. Na Praia do Morro, as ruas Olívio Antônio Novaes e Aurora Vicente Soares foram algumas das que ficaram alagadas por conta do temporal.

Em nota, a Prefeitura de Guarapari informou que a Defesa Civil municipal está monitorando áreas de risco e que, até o momento, nenhum incidente grave foi registrado. A administração destacou que foram identificadas quedas de árvores e pontos de alagamento em áreas que historicamente apresentam essa situação em períodos de chuvas intensas.

Rua Aurora Vicente Soares com a rua Kennedy Rua Olívio Antônio Novaes (antiga rua Peruíbe)

Moradores também registraram o alagamento na rua Lido, atrás do Corpo de Bombeiros.

Por volta do meio-dia, moradores relataram a queda de uma árvore na Rodovia do Sol, na altura do Trevo de Setiba. A Defesa Civil esteve no local para realização dos procedimentos necessários na área.

Fotos: reprodução/redes sociais

A Defesa Civil orienta os moradores a acionarem o órgão pelo WhatsApp (27) 98896-6125 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193, caso sejam identificados sinais de deslizamentos, trincas ou rachaduras em construções.