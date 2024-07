Terra dos Dinos: Guarapari deve ganhar filial do ‘Jurassic Park brasileiro’ em 2025

Fotos: divulgação Terra dos Dinos

Uma grande atração deve desembarcar em Guarapari no ano que vem. O parque temático Terra dos Dinos está preparando a construção de uma unidade na cidade. A informação foi revelada pelo site da revista de economia Exame.

Segundo a publicação, o empresário Márcio Clare, dono do empreendimento, tem a intenção de expandir seu negócio e já teria adquirido um terreno na Cidade Saúde. O local exato não foi divulgado.

Ainda de acordo com a matéria, as obras em Guarapari devem começar nos próximos meses. Além da cidade capixaba, Campos do Jordão, em São Paulo, também deve ganhar uma filial. A expectativa é abrir os dois novos parques no primeiro semestre de 2025.

Localizado em uma reserva da Mata Atlântica, de mais de 1,4 milhão de metros quadrados, no município de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro, o Terra dos Dinos ocupa um espaço de quase 100 mil metros quadrados com um parque temático que possui mais de 40 modelos de dinossauros em escala real e conta com tirolesa, gruta e trilha suspensa. O local já recebeu mais de 350 mil visitantes desde que foi inaugurado em 2022.

A reportagem do folhaonline.es entrou em contato com a assessoria do Terra dos Dinos para obter mais informações, mas não houve retorno até o fechamento da matéria.