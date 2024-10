Torresmofest desembarca pela primeira vez em Guarapari com variedade gastronômica e música ao vivo

Fotos: divulgação

Pela primeira vez, Guarapari será palco do Torremosfest, o maior festival gastronômico do Brasil dedicado ao torresmo. O evento ocorrerá entre os dias 24 e 27 de outubro, das 12h às 22h, em frente ao Sesc Guarapari, na Avenida João Ricardo Haddad, com entrada gratuita.

Durante os quatro dias de festival, o público poderá aproveitar uma variedade de preparos à base de torresmo, como o tradicional torresmo de rolo, torresmo pururuca e o popular torresmo de boteco.

O evento também oferecerá pratos diversificados, incluindo costela fogo de chão, baião de dois, feijão tropeiro, lanches de costela, batatas recheadas, e hambúrgueres com toques diferenciados, como o hambúrguer com shimeji e o hambúrguer com torresmo, além de uma seleção de sobremesas. Os pratos custam a partir de R$ 35.

E para acompanhar a gastronomia, o festival também contará com chope artesanal e drinks especiais, e uma programação musical diversa, trazendo covers de grandes nomes da música nacional e internacional.

Segundo os organizadores, a estrutura do Torremosfest terá uma área de 4.500 m² com mesas e cadeiras distribuídas pelo espaço, palco para os shows e uma área kids coberta por tendas.

Confira a programação completa de shows:

Quinta-feira (24/10):

20h: Laís Stone – Rock Nacional e Internacional

Sexta-feira (25/10):

20h: Cover Cazuza – Cadu Caruzo

Sábado (26/10):

17h: Especial Jorge Aragão – Junior Parente

20h: Cover Charlie Brown Jr. – Banda Beat Locks

Domingo (27/10):

13h30: Rodrigo Scout – Sertanejo

16h30: Junior Parente – Samba e Pagode

19h30: Cover U2 – Rubinho Gabba

Serviço:

Torresmofest, o maior festival gastronômico do Brasil

Quando: de 24 a 27 de outubro, das 12h às 22h

Onde: em frente ao Sesc Guarapari (Avenida João Ricardo Haddad)

Entrada gratuita

Estacionamento R$15

Mais informações: Instagram @torresmofest