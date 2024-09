Trabalho para conter chamas na APA de Setiba, em Guarapari, vai continuar nesta quinta (12)

Equipes contam com apoio de helicóptero do NOTAer. Fotos: Thiago Soares/Folha Vitória.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) trabalharam durante toda a quarta-feira (11) para conter o incêndio que atinge a Área de Proteção Ambiental (APA) de Setiba, em Guarapari.

Um total de 25 agentes, entre bombeiros e brigadistas, atuaram na ocorrência durante o dia de hoje. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trabalho foi concentrado no combate direto às chamas, que se estenderam ao longo do Rio Una. O fogo não atingiu o Parque Paulo César Vinha.

Um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTAer) auxiliou no combate às chamas com o lançamento de água, e transportou as equipes até a região de difícil acesso. A previsão é que o trabalho continue durante esta quinta-feira (12).

As chamas que se espalharam pela APA de Setiba começaram na tarde de terça-feira (10). A fumaça e fuligem decorrentes do incêndio chegaram a ser percebidas em diversos bairros de Guarapari, como Centro e Meaípe.

Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio e nem o tamanho da área atingida.