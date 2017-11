Tradicional Moda de Viola de Iguape acontece neste domingo (05)

por Larissa Castro

Amanhã (05) será dia de vários violeiros do Espírito Santo se encontrarem na 4ª Moda de Viola de Iguape. O evento de música sertaneja de raiz, que é tradição em Guarapari terá início às 11h, na Chácara Tabadini. Os ingressos podem ser adquirido na bilheteria do evento por R$10.

Com o objetivo de resgatar a música sertaneja de raiz que marca a vida do homem do campo e que é curtida por diversas gerações, o evento tem previsão de término às 19h com muito modão. “A moda de viola é uma música que agrada ao público em geral. Empresários, comerciantes, profissionais liberais e universitários curtem a música sertaneja de raiz”, afirma o organizador do evento, Manoel Alves.

Modão de viola, gente bonita e boa comida caseira servida o durante todo o evento, quem marcar presença vai poder degustar ainda de churrasco com feijão tropeiro, galinha com polenta, linguiça caseira, torresmo e muito mais.

Atrações

A melhor da moda de viola vai ficar por conta de Wagner Di Lucca, Mineirinho & Gabriel, Edinho Ferreira & Eraldo Viola e Marcus Vinicius & Edy.Todos renomados a nível capixaba.

Iguape, fica às margens da BR 101 km 328

Informações (27) 99801-6395 falar com Manoel Alves.