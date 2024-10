Três detentos seguem foragidos após fuga do Centro de Detenção Provisória de Guarapari

Fotos: divulgação/Sejus

Três detentos permanecem foragidos após escaparem do Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDPG) na tarde desta quinta-feira (03). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), os três empreenderam fuga durante o banho de sol.

A Sejus informou que as buscas estão sendo realizadas por policiais penais, com o apoio do Serviço de Inteligência Prisional. Além disso, o caso foi comunicado às demais forças de segurança pública para ampliar as chances de recaptura dos fugitivos. Segundo a secretaria, um procedimento foi instaurado para apurar os detalhes da fuga.

A unidade prisional retomou suas atividades normais nesta sexta-feira (04), incluindo as visitas sociais agendadas.

Saiba quem são os fugitivos:

Wellington Correa da Silva Santos – preso desde 20/03/2024 por tráfico de drogas (art. 157 do Código Penal).

Carlos Henrique Xavier Barreto – preso desde 17/12/2023 por tráfico de drogas (art. 180 e 121 do Código Penal).