Trilhas, lazer e natureza: parques estaduais do ES estarão abertos nos feriados de novembro

Parque Estadual Parque César Vinha. Foto: Leonardo Merçon.

Os Parques Estaduais do Espírito Santo estarão abertos ao público durante os próximos feriados de novembro. Os feriados desta sexta-feira (15), que celebra a Proclamação da República, e da próxima quarta-feira (20), Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, são ótimas oportunidade para capixabas e turistas desfrutarem das belezas naturais do Estado, com acesso a áreas de lazer, trilhas e atividades ao ar livre de forma gratuita.



Os parques estaduais Cachoeira da Fumaça e Paulo César Vinha funcionarão das 8h às 17h, sem necessidade de agendamento. Para quem pretende visitar os parques estaduais da Pedra Azul e Itaúnas, além do Parque Estadual Forno Grande, as portas estarão abertas das 8h às 16h. Na Pedra Azul, é obrigatório o agendamento, mas não há mais vagas para o dia 15, apenas para o dia 20.



Para cada Unidade de Conservação (UC), recomenda-se que os visitantes verifiquem as condições específicas de acesso e orientações sobre as atividades oferecidas, especialmente em relação às condições climáticas e às necessidades de preservação ambiental.



A escalada nos parques Forno Grande e Pedra Azul requerem agendamento, além da comprovação de experiência ou a contratação de um guia qualificado. Em caso de chuva, pensando na segurança dos visitantes, os passeios serão cancelados.



O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) reforça que é importante que os visitantes sigam as normas e regulamentos dos Parques para garantir a preservação dos ambientes naturais e a segurança de todos. Não é permitido o uso de churrasqueiras, bem como o acesso de animais domésticos. Para voos de drone, é necessária autorização prévia do Iema (https://iema.es.gov.br/autorizacao-drone-ucs).



Informações completas sobre cada parque: https://iema.es.gov.br/visiteosparquesestaduais

Serviço:

Parque Paulo César Vinha

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h

Agendamento para visitação: não é necessário.

Endereço: Rodovia ES-060 – Km 37.5, Setiba, Guarapari/ES. CEP: 29222-360



Parque Cachoeira da Fumaça

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 17h

Agendamento para visitação: não é necessário.

Endereço: Rodovia ES-484, Distrito de Araraí, Alegre, Espírito Santo.



Parque do Forno Grande

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h

Agendamento para visitação: não é necessário, controle é feito por ordem de chegada.

Agendamento para escalada ao pico: https://agenda.es.gov.br/servicos/forno%20grande

Endereço: Estrada rural s/n. Distrito Forno Grande, Castelo, Espírito Santo.



Parque Estadual da Pedra Azul

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h, de terça a domingo

Capacidade de visitantes por dia: 150 pessoas

Agendamento para escalada ao topo: https://agenda.es.gov.br/servicos/pedra%20azul

Endereço: Rota do Lagarto, s/n, Km 03. Distrito Pedra Azul, Domingos Martins-ES. CEP:29278-000



Parque de Itaúnas

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h

Agendamento para visitação: não é necessário.

Endereço: Rua Bento Daher, s/n. Vila de Itaúnas, Conceição da Barra-ES. CEP: 29965-000

*Com informações do Governo do Estado.