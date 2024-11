Vazamento de água na Praia do Morro gera divergência entre Prefeitura de Guarapari e Cesan

Fotos: reprodução/Prefeitura de Guarapari

Na noite de ontem (05), a Prefeitura de Guarapari usou suas redes sociais para informar que as obras de pavimentação na orla da Praia do Morro sofreram um atraso devido a vazamentos na nova rede de água instalada pela Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). A administração municipal declarou que os vazamentos teriam comprometido o andamento do projeto.

No entanto, na manhã desta quarta-feira (06), a Cesan divulgou um comunicado oficial desmentindo as alegações. Segundo a Companhia, não há qualquer registro de vazamentos na nova rede de água na Praia do Morro, e a rede está em operação normal.

Diante da declaração da Cesan, a Prefeitura de Guarapari foi novamente questionada sobre o atraso nas obras e reafirmou que houve, sim, um vazamento que precisou de reparo.

Segundo a administração, o problema foi solucionado na manhã de hoje por uma empresa contratada pela própria Cesan, e as obras de pavimentação na Rua Juiz de Fora foram retomadas.