Vem Verão agita Anchieta com música e gastronomia neste fim de semana; veja a programação gratuita

Fotos: divulgação

A Praia de Castelhanos, em Anchieta, será palco do evento Vem Verão, que acontece de 13 a 15 de dezembro, com uma programação totalmente gratuita para moradores e turistas da região. O evento promete unir música ao vivo, gastronomia capixaba, ações ambientais e atividades esportivas em um ambiente descontraído.

Programação musical e cultural

A programação conta com shows de artistas locais como Alex Maresia, Marcelo Lopes, Duo Mary Di, Luiz Henrique e Diego, entre outros. Destaque também para o luau ao nascer da lua cheia no sábado (14). Além disso, haverá apresentações de capoeira, um sarau de poesia e a Mostra Cinema na Praia, com sessões ao ar livre para todas as idades.

Atividades esportivas e ambientais

Os torneios de futevôlei e beach tennis são atrações para os amantes de esportes. Já para quem deseja contribuir com o meio ambiente, haverá uma caminhada ecológica com coleta de lixo e rodas de conversa, como “Restinga, o que resta?”, que será transmitida ao vivo pelas redes sociais.

Oficinas de gastronomia e artesanato

Os participantes também podem aprender a preparar pratos e decorações natalinas. Entre as atividades, estão a oficina de panetone com a equipe do IFES Piúma, uma aula-show sobre torta capixaba com a chef Kênia Mota, e a criação de guirlandas de brownie com a Tia Su Doceria, além de dicas para preparar drinks refrescantes com o especialista Fernando Drinks. No domingo (15), uma oficina de artesanato com taboa será realizada pela Associação Mãe Bá.

Feira de Natal e educação ambiental

A Feira de Natal oferece produtos artesanais para presentear ou decorar a casa. Já as atividades de educação ambiental incluem oficinas de reciclados e biojoias, além de um cantinho da leitura para crianças.

O Vem Verão é promovido pelo Clube Capixaba e pela Associação Comercial Castelhanos em Ação, com apoio da Prefeitura de Anchieta, APPC e Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Secretaria das Mulheres e Secretaria de Desenvolvimento/ADERES.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 13 de dezembro

14h: Oficina de Panetone (IFES Piúma)

18h: Sarau de Verão (Rede Transvê Poesias)

19h: Apresentação de Capoeira (Grupo Libertação)

20h: Show com Alex Maresia

22h: Show Vibe Tropical (Luiz Henrique e Diego)

Sábado, 14 de dezembro

08h: Torneios de Futevôlei Masculino e Feminino

10h: Caminhada Ecológica (“Que lixo é esse?”)

11h: Aula-show de Panzanella (Chef Silvana Cordeiro)

12h: Show com Serena

15h: Aula-show de Guirlanda de Brownie (Tia Su)

16h: Aula-show de Torta Capixaba (Chef Kênia Mota)

17h: Aula-show de Drinks (Fernando Drinks)

18h: Luau com Nascer da Lua Cheia

19h: Mostra Cinema na Praia

20h: Show com Marcelo Lopes

22h: Show com Duo Mary Di

Domingo, 15 de dezembro

08h: Torneios de Beach Tennis Masculino e Feminino

11h: Roda de Conversa: “Restinga, o que resta?”

12h: Show com Leandro Berola e Zélia Mary

15h: Desfile Moda Verão

16h: Oficina de Artesanato de Taboa (Associação Mãe Bá)

17h: Show com Luiz Show

Ações permanentes