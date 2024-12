Vem Verão irá movimentar Castelhanos com oficinas culinárias, shows e feira de Natal em Anchieta

Fotos: divulgação

Que tal curtir o verão de Castelhanos, no litoral de Anchieta, e ainda aprender a fazer delícias para sua ceia de Natal ou para vender e ainda conseguir uma renda extra nos próximos meses? O Vem Verão de Castelhanos acontece de 13 a 15 de dezembro e prepara uma programação gastronômica variada com oficina de panetone e aulas-show de guirlanda de brownie e drinks. O evento acontece em um pavilhão montado no final da praia, depois do último quiosque de Castelhanos.

Durante os dias de evento, o público vai poder colocar, literalmente, a mão na massa durante a oficina de panetone com a equipe do curso de gastronomia do Ifes Piúma, na sexta-feira, dia 13 de dezembro, às 14 horas. Para se inscrever é só entrar no Instagram @clubecapixabaeventos, clicar no link da bio e preencher o formulário. Ao todo são 20 vagas.

Já no sábado, dia 14 de dezembro, a aula-show de panzanella (salada de pão típica da Toscana, na Itália) fica por conta da chef Silvana Cordeiro, e acontece às 11 horas. Mais tarde, às 15 horas, o público vai poder aprender a fazer uma guirlanda de brownie com a Tia Su Doceria e às 16h, o assunto é a famosa torta capixaba, numa aula show da chef Kênia Mota. Logo depois, tem aula-show de como preparar drinks com Fernando Drinks, às 17 horas.

Para as aulas-show e oficinas infantis não é preciso fazer inscrição.

O Vem Verão também vai ser recheado de música boa, com uma programação musical ao vivo, além de outras opções culturais como capoeira, sarau e a Mostra Cinema na Praia. E se você curte um luau, vai rolar aquele clima perfeito com o nascer da lua cheia na praia, tudo com a vibe leve e descontraída de Castelhanos.

Além da gastronomia e das atrações culturais, o evento também vai dar espaço para a educação ambiental. Vai ter caminhada ecológica para a coleta de lixo nas praias, roda de conversa e oficina de artesanato de taboa com Associação Mãe Bá. O evento também vai contar com produtos feitos por micro e pequenos empreendedores locais, em uma Feira de Natal.

O Vem Verão é realizado pelo Clube Capixaba e pela Associação Comercial Castelhanos em Ação, tem o apoio da prefeitura de Anchieta, da APPC e do Governo do Estado, por meio da Secretaria das Mulheres e Secretaria de Desenvolvimento/ADERES.

Confira a programação completa:

Sexta-feira | 13/12

14h – Oficina de panetone com equipe do curso de gastronomia do IFES Piúma

18h – nascer da lua cheia na praia e sarau com a Rede Transvê Poesias – Palco aberto

19h – Apresentação de capoeira com Grupo Libertação

20h – Show musical com Alex Maresia

22h – Show musical

Sábado | 14/12

10h – Caminhada Ecológica: coleta de lixo da praia

10h30 – Análise de lixo da praia: “Que lixo é esse?” – Ifes Campus Piúma

11h – Aula-show de panzanella com a chef Silvana Cordeiro – EFTUR

12h – Show musical com Serena

15h – Aula-show de guirlanda de brownie com Tia Su

16h – Aula-show de torta capixaba com a chef Kênia Mota

17h – Aula-show de drinks com Fernando Drinks

18h – Luau das 18h: nascer da lua cheia na praia

19h – Mostra cinema na Praia com Cine Benevente – Me Ouve Produções

20h – Show musical com Marcelo Lopes

22h – Show musical com Duo Mary Di

Domingo | 15/12

11h – Roda de conversa: “Restinga, o que resta?”

12h – Show musical com Leandro Berola e Zélia Mary

15h – Desfile moda verão

16h – Aula-show de artesanato de taboa com Associação Mãe Bá

17h – Show musical com Luiz Show

Ações permanentes

Palavra do Artesão: conhecendo o artesanato capixaba (quadro com inserções nos intervalos da programação).

Ações permanentes de Educação Ambiental com Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Anchieta (Oficinas de reciclados e biojoias; laboratório da Einstênia; coleta de tampinhas pilhas, baterias e lixo eletrônico)

Tenda Humano de Estimação – Programa de adoção de pets em parceria com a Associação SOS Matilha/ Seman.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.