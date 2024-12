Vendas de Natal em Guarapari devem crescer até 12%, apontam projeções

Foto: arquivo Folha

O comércio de Guarapari está se preparando para um Natal movimentado, com expectativas de crescimento nas vendas e aumento do fluxo de consumidores na cidade. Projeções da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) apontam para um otimismo no setor, com um crescimento médio de 8% a 12% no faturamento.

O superintendente da CDL Guarapari, Aguinaldo Ferreira, compartilhou sua análise sobre as perspectivas para o comércio local neste período. “Com a melhora das vendas nos últimos dias e chegada de turistas para a região, a tendência é positiva. Esperamos um fluxo maior de consumidores em busca de presentes. Além disso, muitas lojas estão com promoções que devem contribuir ainda mais para um ambiente comercial mais dinâmico”, afirmou.

Para que os consumidores aproveitem ao máximo suas compras natalinas, Aguinaldo oferece algumas orientações:

– Aproveitar promoções e descontos: Estar atento às campanhas promocionais das lojas locais e fazer bons negócios;

– Priorizar o comércio local: Comprar no comércio local fortalece a economia da cidade e ajuda a manter empregos e economia aquecida;

– Aproveitar o horário estendido das lojas de Guarapari.

“O comércio está sendo impulsionado pela recuperação do poder de compra, pelo aumento do turismo na cidade e pela antecipação de benefícios como o 13º salário. Além disso, o apelo das compras presenciais continua forte, especialmente no Natal, que é uma data emocionalmente significativa para os consumidores”, explicou o superintendente.

Expectativas para o Espírito Santo

Segundo previsões do Connect Fecomércio-ES, o varejo capixaba deve movimentar R$ 7,9 bilhões durante o mês de dezembro, representando um crescimento de R$ 401 milhões em comparação com 2023. Entre os segmentos de maior destaque, estão os hipermercados e supermercados, que lideram as vendas, seguidos por vestuário e calçados, impulsionados pelas compras de presentes e roupas para as festas.

Fonte: CNC

Em âmbito nacional, o levantamento da Confederação Nacional do Comércio de bens, serviços e turismo (CNC), estima que o comércio brasileiro movimente R$ 69,75 bilhões no Natal. A marca representa uma alta de 1,3% no faturamento em relação ao ano passado.