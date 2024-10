Verão em Guarapari terá shows de Alexandre Pires e Pedro Sampaio no Multiplace Mais

Fotos: divulgação

O Multiplace Mais divulgou nesta quinta-feira (17) uma prévia da programação do Festival de Verão 2024/25. A casa, que irá completar 25 anos, será palco de mais de 25 atrações, como Alexandre Pires, Pedro Sampaio, Filipe Ret e Bruno & Marrone.

A programação do Festival de Verão 2025 foi divulgada durante um coquetel com parceiros da casa. Durante o evento, o fundador do Multiplace Mais, Bruno Lawall, agradeceu a presença de todos e falou sobre as novidades para este ano. “Tenho certeza que vai agradar a todos vocês, a todas as idades, a todos os gostos, e vocês estarão lá com a gente, escrevendo a página da história dos 25 anos do Mais”, afirmou o empresário.

Atrações do Festival de Verão

O pontapé inicial será no dia 27 de dezembro, com o “Verão de Booa”, organizado pela Booa Produções e Aquarius Produções, trazendo as apresentações de Pixote e Monobloco. No dia seguinte (28), o Multiplace Mais comemora 25 anos com uma noite de pop rock estrelada por Samuel Rosa e Falcão.

O pré-réveillon, no dia 30 de dezembro, será comandado pela dupla Bruno & Marrone e pelo capixaba Glauco, com muito pagode. O Réveillon, tão aguardado pelo público, contará com um show especial que celebra artistas capixabas, incluindo Revelação, Breno & Bernardo, Flávia Mendonça e DJ Koreia.

Foto: Steff Lima

O festival continua em 2025, e no dia 3 de janeiro Filipe Ret, um dos grandes nomes do rap nacional, retorna ao Multiplace Mais para o lançamento do DVD que celebra seus 15 anos de carreira, o FRXV. Na mesma noite, Caio Luccas promete animar o público jovem. No dia 4 de janeiro, Alexandre Pires volta com “Baile do Nêgo Véio”, uma maratona de 3 horas de show.

Zé Neto & Cristiano também marcam presença no dia 10 de janeiro, celebrando o retorno da dupla aos palcos com a participação de Pablo e Neto DJ. Já no dia 17 de janeiro, Pedro Sampaio faz sua estreia no Multiplace Mais, trazendo hits de sucesso, além de uma atração surpresa.

O samba terá seu espaço garantido no dia 18 de janeiro, com o Projeto Samba Mais, reunindo Diogo Nogueira, Thiago Martins e Tiee. O último fim de semana do festival terá o rei do axé, Bell Marques, no dia 24 de janeiro, com Tuca Fernandes. As atrações do dia 25 serão divulgadas em breve.

Programação do Festival de Verão Mais 2025:

27/12/24 (sexta): “Verão de Booa”: Pixote, Monobloco.

28/12/24 (sábado): Samuel Rosa e Falcão.

30/12/24 (segunda): Bruno & Marrone e Glauco

31/12/24 (terça): Revelação, Breno & Bernardo, Flávia Mendonça e Dj Koreia

03/01/25 (sexta): Filipe Ret e Caio Luccas

04/01/25 (sábado) Baile do Nêgo Véio com Alexandre Pires

10/01/25 (sexta): Zé Neto & Cristiano, Pablo e Neto DJ

11/01/25 (sábado): em breve

17/01/25 (sexta): Pedro Sampaio + atração surpresa.

18/01//25 (sábado): Diogo Nogueira, Thiago Martins e Tiee

24/01/25 (sexta) : Bell Marques e Tuca Fernandes.

25/01/25 (sábado): em breve

Serviço:

Festival de Verão Mais 2025 – Verão é Mais!

Local: Multiplace Mais – Rua Gilda Leal, nº 110 – Meaípe, Guarapari – ES, CEP 29.208-045

Horário: 22h (abertura da casa)

Vendas: acesse o site Brasil Ticket, clicando aqui.

Pontos de venda físicos (sem cobrança de taxa de serviço):

MOVE ON ESPORTE – SHOPPING VITÓRIA

Endereço: Av. Américo Buaiz, 200-132, Enseada do Suá – Vitória – ES

De segunda a sábado de 10h às 22h

Domingo – 14h às 21h

COUNTRY VILLE – CARIACICA

Endereço: Av. Expedido Garcia, 195, Campo Grande – Cariacica/ES

De segunda à sexta de 09:00h às 18:00h

Sábado de 09h às 16h

Domingo – fechado

DANNI MARCHESE SEMI JÓIAS – GUARAPARI

Endereço: R. Getúlio Vargas, 334, Centro – Guarapari/ES

De segunda a sábado de 09h às 19h

Domingo – fechado

HOTEL MEAÍPE – GUARAPARI – PRAIA DE MEAÍPE (ao lado do Multiplace Mais)

Endereço: Rua Izaltino Alves, nº 74 – Bairro Meaípe – Guarapari / ES

De segunda a domingo de 08h às 19h

No verão, ingressos à venda também na bilheteria do Multiplace Mais em Meaípe.

Informações: http://www.multiplacemais.com.br/

Manual do cliente disponível no site.

Instagram: @multiplacemais

[email protected]