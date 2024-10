Vereadores aprovam projeto de lei que cria licença-paternidade para servidores públicos de Guarapari

Foto: divulgação/CMG

Durante a primeira sessão após as eleições municipais, realizada na última quinta-feira (10), os vereadores de Guarapari discutiram e aprovaram três projetos de lei de autoria do Poder Executivo. A 42ª sessão ordinária teve em sua pauta assuntos voltados para melhorias nas áreas de transporte, políticas de apoio familiar e assistência social.

Um dos destaques foi a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 07/2024, que institui a licença-paternidade para os servidores públicos municipais. A medida foi vista como um avanço nas políticas de apoio às famílias, ampliando os direitos dos servidores no município.

Outra medida aprovada, o Projeto de Lei Complementar nº 08/2024, estabelece regulamentações para o transporte de passageiros em veículos equipados com taxímetro. A proposta busca melhorar o serviço de táxi na cidade, garantindo maior transparência e qualidade para os usuários.

O terceiro projeto aprovado, o Projeto de Lei nº 139/2024, autoriza a celebração de um termo de fomento com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) no valor de R$ 44.000,00. O apoio reforça o compromisso da gestão com as iniciativas sociais voltadas ao atendimento de pessoas com deficiência.

Durante a sessão, os vereadores reeleitos e aqueles que não conseguiram a reeleição usaram a tribuna para agradecer pelos votos recebidos. O vereador Rodrigo Borges, eleito prefeito de Guarapari, esteve presente e prometeu mudanças significativas para o município em 2025. “A cidade tomará novos rumos no próximo ano”, afirmou Borges em seu discurso.

Alguns vereadores aproveitaram o momento para criticar a situação da saúde pública na cidade, apontando que muitos moradores continuam enfrentando dificuldades no acesso aos serviços.

O presidente da Câmara, Wendel Lima, destacou o apoio dado ao seu partido e ao deputado estadual Zé Preto, candidato apoiado por ele. A sessão marcou um período de transição política em Guarapari, com expectativas para o novo governo e a continuidade de projetos relevantes para a população.

*Com informações da Câmara Municipal de Guarapari.