VÍDEO: Tiroteio assusta pessoas no Shopping Guarapari; atirador morreu na fuga

Um tiroteio assustou quem passava pelo Shopping Guarapari, no Centro, na tarde desta quinta-feira (10). Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um homem armado invade o centro comercial e dispara contra um homem que aparenta estar fugindo.

Os disparos atingiram a loja da lanchonete Bob’s, causaram uma correria no local e, de acordo com testemunhas, chegaram a atingir um dos seguranças do shopping.

A Polícia Militar informou que autor dos disparos fugiu a bordo da motocicleta, porém foi localizado em fuga pela Rodovia do Sol, pela Força Tática, na área da 13ª Companhia Independente, região de Interlagos, Vila Velha. Durante o acompanhamento, o suspeito, não obedeceu a ordem de parada dos militares, por estar em alta velocidade, perdeu o controle da motocicleta, e caiu na pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o indivíduo já estava em óbito.

A vítima que havia sido baleada e se escondido no shopping foi socorrida pelo Samu ao HEUE. O funcionário do shopping foi ferido no joelho direito, sendo socorrido à UPA do Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, para retirada do projétil. A ocorrência segue em andamento.