Zé Neto & Cristiano retornam aos palcos com show no Multiplace Mais em Guarapari

Fotos: divulgação

O verão em Guarapari promete ser ainda mais animado com o retorno da dupla Zé Neto & Cristiano ao palco do Multiplace Mais. A apresentação, marcada para a próxima sexta-feira (10), faz parte do Festival de Verão Mais 2025 e é um dos principais shows da temporada.

Com um repertório que inclui sucessos como “Barulho do Foguete”, “Largado às Traças”, “Seu Polícia”, “Notificação Preferida” e “Pátio do Posto”, a dupla promete emocionar o público com músicas que marcaram sua trajetória. Este retorno aos palcos acontece após um longo período de afastamento, gerando grande expectativa entre os fãs.

Além de Zé Neto & Cristiano, a noite contará também com a presença de Pablo, conhecido como o “Rei da Sofrência”. A mistura de arrocha e romance promete intensificar a energia do evento.

O Multiplace Mais, que celebra 25 anos de história, preparou uma programação especial para esta temporada de verão, reunindo mais de 25 atrações. O Festival de Verão Mais é um dos principais eventos culturais do Espírito Santo e do Sudeste brasileiro, atraindo milhares de capixabas e turistas em busca de entretenimento de qualidade.

Os ingressos para o show de Zé Neto & Cristiano e Pablo ainda estão disponíveis pelo site Brasil Ticket.

Serviço:

Zé Neto & Cristiano, Pablo e Neto DJ