Alunos de Guarapari conhecem Projeto Sirius de aceleração de partículas em Campinas

Foto: divulgação

Estudantes do Clube de Física e Astronomia (CFA) da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Zuleima Fortes Faria, localizada no município de Guarapari, participaram, recentemente, de uma aula prática no acelerador de partículas Sirius, em Campinas. A visita na instalação científica buscou dar oportunidade aos alunos de vivenciarem de perto um ambiente de pesquisa de ponta, ampliando suas perspectivas.

De acordo com o professor de Física e responsável pelo CFA, Aloisio de Sousa Oliveira, a oportunidade não apenas enriqueceu o conhecimento teórico dos alunos, mas também os motivou a explorar o campo da física com um novo nível de entusiasmo e dedicação.

Aloisio de Sousa Oliveira frisou ainda que o projeto visa a problematizar, buscar soluções e a divulgar trabalhos científicos, com o auxílio de investigação com o método científico, além da elaboração de experimentos cuidadosos e a divulgação para a comunidade local.

“Foi uma experiência extremamente enriquecedora e inspiradora para a minha jornada acadêmica. A oportunidade de conhecer de perto o trabalho realizado em uma das instalações mais avançadas do mundo é um privilégio que valorizarei imensamente”, disse a estudante Ana Vitória Espini.

*Com informações da Secretaria Estadual de Educação.