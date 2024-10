Anchieta e Guarapari registram os maiores volumes de chuva no Espírito Santo e recebem alerta

Foto: HM Comunicação

Guarapari, Anchieta e Alfredo Chaves estão entre as cidades capixabas com maior volume de chuvas registrado nas últimas 24 horas. A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) divulgou, nesta quarta-feira (30), um Boletim Extraordinário com alertas sobre o risco de deslizamentos e enchentes para a região.

Segundo as informações, atualizadas às 11h, Anchieta registrou o maior índice de precipitação no ES, com 142,4 mm, seguido por Guarapari, com 117,4 mm. Alfredo Chaves contabilizou 94,6 mm e teve o quarto maior índice registrado no Espírito Santo. Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

Alerta de deslizamentos e enchentes

Com os solos encharcados e o volume elevado de chuvas, a Defesa Civil está em estado de alerta em toda a região. O órgão emitiu aviso para risco alto de deslizamento em Anchieta, Guarapari e Alfredo Chaves. Além disso, Anchieta e Alfredo Chaves também estão sob risco moderado de enchentes.

Na tarde de ontem (29), foram registrados alagamentos e queda de árvores em diversos pontos de Guarapari. Em caso de deslizamentos, trincas ou rachaduras em paredes e muros, o morador deve acionar a Defesa Civil do município por meio do WhatsApp (27)98896-6125 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Municípios com mais chuva

Confira a lista das dez cidades capixabas onde mais choveu nas últimas 24 horas: