Associação Redes de Voluntários promove evento com foco na saúde da mulher em Guarapari

Ação acontece no Espaço Redes, anexo à 1ª Igreja Batista. Foto: reprodução/Google.

A Associação Redes de Voluntários, da Primeira Igreja Batista (PIB Guarapari), realiza a partir desta quinta-feira (24), às 09h, mais uma edição de sua já tradicional ação social voltada à saúde da mulher, reforçando a importância do Outubro Rosa e do combate ao câncer de mama.

O evento, que segue até o dia 30, contará com diversos serviços gratuitos para a comunidade, como palestras de orientação, exames preventivos e consultas médicas. Serão ministradas palestras sobre o câncer de mama e a importância do autoexame.

Além disso, nesta quinta (24), a partir das 14h, as participantes poderão realizar consultas com profissionais voluntários e, caso haja necessidade, serão encaminhadas para a realização de mamografias.

Segundo Leanderson Cordeiro, diretor da associação, essa é a quinta edição anual da ação. Este ano, além dos serviços já oferecidos, haverá a coleta do preventivo (Papanicolau), com consultas de retorno para avaliação dos resultados, mediante agendamento prévio. Aferição de pressão e exames de glicose também estarão disponíveis para a comunidade. “Todas as atividades são gratuitas e abertas a todos”, destaca Leanderson.

Arte: divulgação

Serviço:

Onde: Espaço Redes (anexo à 1ª Igreja Batista) – Rua Professor José Queiroz, 09 – Centro

Quando: de 24, 25, 28, 29 e 30 de outubro, das 09h às 17h