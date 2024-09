Casa da Cultura de Guarapari será reformada para valorizar turismo e história local

Foto: reprodução

Após anos vazia e sem uso, a Casa da Cultura, no Centro de Guarapari, ganhará uma nova serventia em breve. De acordo com o prefeito da cidade, Edson Magalhães, uma ordem de serviço está sendo preparada para reformar o espaço e torná-lo um local para abrigar especialistas em turismo e valorizar a história da cidade.

“Nosso interesse é empregar os turismólogos e aqueles que estão estudando para que possam fazer estágio e falar sobre a cidade. A história da cidade é belíssima, Guarapari tem crônicas. Então, temos que preservar nossa cultura e temos que ter um lugar para que o turista possa conhecer a cidade, e acho que a Casa da Cultura será esse ambiente”, disse o prefeito durante evento de assinatura de ordem de serviço de duas praças da cidade, na última quinta-feira (05).

Edson ainda afirmou que precisou de duas autorizações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para que o projeto fosse aprovado. A reforma vai preservar parte da arquitetura e acrescentar banheiros nas instalações. O prefeito, no entanto, não revelou a previsão para início das obras.