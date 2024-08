Coluna Dom Antônio: Benefícios do pilates e fisioterapia para as pessoas da terceira idade

Foto: reprodução/Freepik

Fiquei dois anos recluso na pandemia do Covid, por ser do grupo de risco por uma hipertensão e pela idade, afora o medo que o grande número de mortes que estava causando.

Quando ninguém mais pegava Covid, eu peguei uma sem sintomas. Para meu azar, duas semanas depois peguei a Omicron, que me levou a ficar de cama por dez dias e me deixou com pneumonia.

Nesta internação meus rins pararam de funcionar e tive que começar lá mesmo a fazer hemodiálise, para tirar toxinas e água do sangue, coisa que meus rins não faziam mais.

Para piorar meu quadro, tive uma segunda pneumonia, quando foi constatado entupimento das artérias do coração, motivo que me levou a uma cirurgia cardíaca para três pontes de safena.

Com estes quatro anos sem atividade física, meu corpo ficou fraco, sem resistência até para caminhar, coisa que mais gostava de fazer em Guarapari.

Dei sorte de abrirem perto de casa, um Studio Pilates, anexo à Academia Perfect Form e fui um dos primeiros a começar. Já na aula demonstrativa, senti que estava ali a solução para meus problemas e passei a me dedicar com afinco.

Com um mês de Pilates, percebi que havia acertado na escolha. Fui evoluindo a cada aula, fazendo exercícios que não imaginava mais ter condições de fazer.

Tanto assim que hoje não tenho dúvidas em indicar o Pilates para melhorar a postura, respiração, circulação, músculos e qualidade de vida, especialmente para quem já passou dos quarenta.

Melhoras na memória, no prazer e na vontade de viver, se constatam logo de início e se mantém em duas ou três aulas semanais, nos horários que mais lhe convier.

Uma melhora perceptível já após as primeiras aulas é um ganho de mobilidade, que se reflete em todas as nossas atividades.

Outra não tão perceptível é uma disposição maior para tudo, decorrente de uma melhor oxigenação do cérebro, que aumenta o prazer em fazer coisas do dia a dia.

A orientação é sempre por profissional da área da saúde, de nível superior da Fisioterapia ou Educação Física e os exercícios são programados para cada desejo do interessado, ficando totalmente personalizados.

Quem nunca fez vai se surpreender com a quantidade e variedade de aparelhos, um para cada parte do corpo, sempre com variação de carga, de acordo com o praticante.

Afora estas vantagens diretas, existem as indiretas, pelo convívio com pessoas na sua faixa etária e com propósitos semelhantes aos seus.

Àqueles que se decidirem à prática do Pilates, terão ainda outras melhoras pela própria decisão: optar por comidas mais saudáveis, evitar coisas que lhe possam fazer mal e se despertar para caminhadas, que em Guarapari são colírio para os olhos.

Oxigene suas ideias e decida-se por uma vida melhor, indo em busca da sonhada longevidade, com qualidade de vida. Pratique uma atividade física que possa se transformar em hobby e fonte de prazer.

Tire suas dúvidas, fazendo uma demonstrativa grátis!

*Antônio Ribeiro é administrador pelo Mackenzie, especialista em Marketing pela PUC e MBA pela FGV, mestrado em Portugal e doutorado na Espanha. Autor de 47 livros e de quase 300 colunas sobre Guarapari.