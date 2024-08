Coluna Dom Antônio: Prainha de Muquiçaba ganha grandes prédios e não perde sua linda aparência bucólica

Foto: Antônio Ribeiro

Do icônico Hotel Porto do Sol à Capitania da Marinha do Brasil, com seu ponto de pescadores, com peixe fresco, além da proteção de São Pedro, a Prainha continua linda.

Com a extensão do calçadão da Praia do Morro, a nova Pracinha de Muquiçaba, até os quiosques, tudo é charme neste espaço cheio de história e tradição.

O que já é bom, vai melhorar ainda mais, com a reforma que o Maely Coelho vai fazer no hotel, onde os apartamentos e o restaurante tem vista para o mar.

Suas areias brancas são ponto de sol quase 365 dias por ano e agora com as grades cromadas, parece ainda mais charmosa, sem tirar a vista do canal e barcos.

Alegram o pedaço, algumas banana boat que ali dormem e amanhecem, para mais um dia de alegria e aventura, bem ao gosto de adultos e crianças.

Quem veio emprestar sua contribuição é o Restaurante e Pizzaria Kebab’s, que se orgulha de ter uma das melhores pizzas e carnes da cidade.

A uma quadra da pracinha estão duas outras atrações: a Cervejaria Nova Estrela e a Sorveteria Ki Delícia, ambas na praça da antiga rodoviária.

Outro atrativo que está se consolidando com os anos é o Música na Praça, com alegria e diversão gratuita quinzenal para a população.

Estas novidades ajudam a esquecer as boas lembranças das árvores centenárias que foram retiradas, depois de muitos protestos.

Na região sempre há prédios novos em construção, rivalizando com a Praia da Cerca, como uma tendência imobiliária na cidade.

Outra tradição que atrai a muitos é a feirinha livre que acontece nas quartas, trazendo coisas frescas do produtor ao consumidor.

Sua praia é calma o ano inteiro, fazendo a alegria da criançada e da terceira idade, que curtem sol e mar quase o ano inteiro.

Iremos detalhar cada uma das 52 praias e outras atrações de Guarapari.

*Antônio Ribeiro é administrador pelo Mackenzie, especialista em marketing pela PUC; MBA pela FGV, mestrado em Portugal e doutorado na Espanha. Autor de 47 livros e quase 300 colunas sobre Guarapari.