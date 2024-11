Coluna Entenda Direito: A influência da mídia nos casos criminais de grande repercussão no Brasil

*por Dra. Letícia Raidan Gobbi, OAB/ES 37.502

Arte: reprodução

Este presente artigo visa trazer a vocês uma breve reflexão sobre a influência da mídia em casos criminais com grandes repercussões no Brasil e como essa ampla exposição pode trazer sérias consequências as partes envolvidas no caso.

A mídia, a cada dia mais, vem crescendo seu espaço na sociedade, somos bombardeados o tempo todo com notícias e informações sobre diversos assuntos e muito mais quando se trata da vida de pessoas famosas. Com isso, ela por si só dita muita das vezes o que está certo ou errado em nosso meio, exercendo um tipo de controle social, uma vez que, é nas notícias que começa a construir uma narrativa de um determinado fato, assim, a mídia é considerada uma das mais poderosas no quesito de poder para influenciar a sociedade.

Hoje a mídia faz parte da vida de todos, como se fosse uma extensão do nosso corpo, tanto que não conseguimos praticamente viver sem elas, sendo uma grande formadora de opiniões, comportamentos e ideologias, tornando-se uma das principais ferramentas de controle social.

Assim, notícias relacionadas a fatos criminosos sempre causam mais impactos na sociedade, ainda mais se for de pessoas já famosas, fazendo com que os meios de comunicação explorem mais a propagação deste tipo de conteúdo, pois possui mais engajamento, porém, acabam trazendo uma realidade bem distorcida dos fatos no âmbito criminal.

Logo, a influência que a mídia exerce na sociedade atualmente pode trazer graves prejuízos a vida dessas pessoas envolvidas, pois ela acaba interferindo no rito processualístico penal no trâmite das ações, visto que, quando realizadas matérias de cunho sensacionalista, elas acabam por violar os princípios penais e até os constitucionais, sendo o princípio da presunção de inocência.

Deste modo, à vista do confronto entre a justiça criminal e a justiça feita pelo povo, tornou-se essencial fazer uma análise sobre a influência que a mídia exerce em cima dos casos criminais, ainda mais de pessoas já famosas e como esta justiça social pode gerar consequências negativas e até irreversíveis aos envolvidos, causando principalmente a imparcialidade do juiz no julgamento devido à força midiática em cima do caso. Até mesmo porque, existem casos que ainda na investigação, onde ainda nem existe ação penal e já é feito juízo de valor sobre a pessoa ou uma condenação pública antes mesmo de um veredito final, sendo que tal ação pode estigmatizar para sempre a vida desta pessoa pública.