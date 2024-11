Coluna Palavra de Fé: A presença de Deus

Foto: reprodução

O legítimo anseio de um adorador é pela presença de Deus. Em Êxodo 33, o Senhor faz promessas significativas para Moisés. O Todo-Poderoso promete libertação completa (Êx 33.1), vitória nas guerras (Êx 33.2) e provisão material (Êx 33.3). Porém, o Senhor fez uma advertência solene: “eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho” (Êx33.3).

No contexto bíblico, dura cerviz é sinônimo de teimosia. Trata-se do reflexo de um povo que constantemente optava pela submissão da escravidão pagã, ao invés de se renderem aos braços do Deus de amor. Moisés sábia disso, mas diante da notícia de que o Senhor não iria junto, ele implora pela presença de Deus. São essas as expressões de adoração: “eu quero te conhecer”, “quero encontrar graça aos teus olhos”, “considera que esta nação é o teu povo” (Êx 33.13).

O adorador, Moisés, considerou insuficiente a promessa de vitória e provisão sem a presença de Deus. Nenhuma conquista sem a presença do Senhor será capaz de preencher o ser humano. Mais do que das bençãos, precisamos da presença manifesta, da ação presente do favor de Deus, da glória ao Alto manifesta em nossas vidas. Que seja essa nossa sincera oração: Senhor, não nos permita ir a qualquer local sem a tua soberana presença. Amém.