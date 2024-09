Coluna Palavra de Fé: Cingir os lombos

Foto: reprodução

Israel e Judá finalmente somavam esforços para resgatar a terra das mãos dos sírios. Dentro dos designíos divinos, Jeú precisava ser ungido rei de Israel. O profeta Eliseu comissiona um de seus discípulos para ungir o futuro rei. O destino é Ramote-Gileade, o ambiente é temerário, o perigo está no ar. A ordem de Eliseu para o encarregado da missão foi: “cingir os lombos.”

O verbo cingir indica rodear, circundar, usar ao redor de uma parte do corpo. Nos tempos bíblicos, as roupas eram leves e bem largas. Quando um cinturão envolvia a cintura, criava-se uma notória facilidade para correr e batalhar. Assim, evitavam-se quedas. “Cingir os lombos” é enunciação comum nas Escrituras, por exemplo: Pv. 31.17, Jr. 1.17, Lc. 12.35 e Ef. 6.14.

Wycliffe, no célebre Dicionário Bíblico, afirma que a expressão vem da necessidade de juntar na cintura a longa e flutuante veste dos orientais antes de participar de qualquer esforço ou atividade. As palavras de Eliseu podem também ser traduzidas como: “Ponha a capa por dentro do cinto” (NVI), “apronta-te” (NTLH), “prepara-se (NAA). A direção é: esteja pronto. Esse convite se estende a você: busque a Palavra de Deus e prepare-se para as batalhas da vida. Em Cristo, somos mais que vencedores (Rm 8.37), então é tempo de cingir os lombos e avançar com fé.