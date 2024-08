Coluna Palavra de Fé: Dia de restauração

Foto: reprodução

A mulher que generosamente acolhia Eliseu em Suném volta à cena das Escrituras Bíblicas. Dessa vez para ser alertada pelo profeta que haveria sete anos de fome na terra. Nem sempre os profetas falam o que o povo quer ouvir. A profecia não era de abundância, mas de escassez. “Levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes” (2 Rs 8.1). Essa foi a ordem que a mulher acatou. Às vezes vamos para onde queremos, outras para onde podemos.

Ultrapassado o período da fome, a mulher volta e clama por sua casa e terras. Paralelo a esse pedido, Geazi contava ao rei os feitos de Eliseu, inclusive sobre a ressurreição do filho da sunamita. Foi quando imediatamente ela entrou, alcançando o respeito do rei. Como não acreditamos em coincidência, só pode tratar-se de divina providência. O rei, então, determinou que fossem a ela devolvidas todas as terras e as rendas obtidas.

A sunamita experimentou a restauração. Não apenas resgatou o que tinha, mas também o que deixou de ganhar desde que saiu das terras. Eis a lição: ninguém fica em prejuízo por obedecer ao comando de Deus. O Senhor é generoso e justo. Quem serve ao Eterno, embora não tenha imunidade às crises, tem garantias para o futuro. Que Deus reserve para você dias de restauração, portanto obedeça sempre a Palavra Dele.