Coluna Palavra de Fé: Essa tal liberdade

Foto: reprodução

A busca pela liberdade é intrínseca a natureza humana. Ocorre que para muitos não é conclusivo se, de fato, o ser humano é livre. Apesar da liberdade de escolha, de agir, de deixar de agir, todos estão condicionados a restrições imposta pelo coletivo. Esse profundo desejo de autonomia é celebrado em estátuas, pinturas e hinos de diversos países. Penso que na busca pela liberdade, por vezes, o homem se prende, se prende ao demasiado anseio de ser livre.

​Tão intrigante quanto definir liberdade, é definir a natureza humana. Várias escolas de pensamento já se arriscaram em tal intento, mas as inquietações persistem. Uns dizem da fugacidade da vida, foi Fernando Pessoa quem afirmou que “o homem é apenas um cadáver adiado”. Mas, nós cremos que a natureza da vida transcende o agora, é anterior ao antes e se prolongará para além do depois.

​A Bíblia Sagrada não se atém a meras definições. Por exemplo, as Sagradas Escrituras não definem felicidade, mas dizem quem é feliz. Da mesma forma, não encontro uma definição bíblica de liberdade, mas existe inspiração divina abundante para nos ensinar acerca de sua essência.

Livre – de fato – é quem conhece a Verdade. Não sua própria verdade. Mas, a Verdade do Pai revelada em Sua Palavra. (João 8:32). Parece redundante, mas o apóstolo é muito feliz ao ensinar que “foi para a liberdade que Cristo nos libertou”. Portanto, devemos permanecer firmes e não nos submetermos novamente a um jugo de escravidão (Gálatas 5:1).

A verdadeira liberdade, portanto, é possuir, em Cristo, uma vida livre do aprisionamento da culpa, do pecado e do medo; tendo sempre em mente que todos nossos erros foram levados na Cruz do Calvário. Ter consciência disso é simplesmente libertador. Um Deus que nos ama e que nos oferece uma vida cujas prisões deixam de existir tão somente mediante o toque de Jesus.