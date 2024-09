De hot dog a sushi: restaurantes inovam nas receitas para o Festival da Moqueca Capixaba, em Anchieta

Juliana Romanha vai levar o hot dog de moqueca e Fábio Almeida, além da versão tradicional, terá o hot roll de moqueca. Fotos: HM Comunicação.

O Festival da Moqueca Capixaba de Castelhanos chega à oitava edição com novidades no cardápio oferecido pelos restaurantes e quiosques da região, tudo baseado no prato principal do evento: a tradicional moqueca capixaba. O evento tem início nesta quinta (05), no balneário anchietense, com apresentações culturais, ações educativas e muita comida boa, e segue até domingo (08).

Entre as inovações, tem cachorro-quente e hot roll, uma variação do sushi, feitos com moqueca. “Foi uma forma de homenagear a moqueca capixaba, trazendo para dentro da culinária japonesa. Não é algo tradicional do Japão, mas uma invenção nossa para inovar na gastronomia local”, conta Fábio Almeida, do Tayo Sushi Bar, responsável pelo preparo da iguaria japonesa.

Já Juliana Romanha criou um cachorro-quente especial inspirado no prato capixaba. O hot dog de moqueca de cação será uma das atrações do estande do Hot Dog da Ju no evento.

“Pediram minha ajuda para criar algo, e eu sugeri trazer a moqueca para dentro do pão. Fiz uma moqueca de cação não tão molhada e vou levar para o evento; teremos a versão com o pão de cachorro-quente e pão de sal”, explicou ela, que pensa em substituir a batata palha, tradicional item do cachorro-quente, por um chips de banana da terra.

Quiosque do Grandinho terá moqueca com robalo Paula da Mara, do Quiosque Maré da Alzira, terá moqueca de dourado com molho de camarão Equipe do Cantina di Vera com talharim com moqueca de camarão Quiosque Doce Prazer vai levar Moqueca de Filé de Dourado Equipe do Restaurante Aroeira, que vai levar moqueca de badejo ao molho de camarão

No entanto, a tradição também vai marcar presença no festival. Além do preparo da maior moqueca na panela de barro do mundo, com cerca de 600kg, o público vai poder degustar diferentes variações do prato. As sobremesas também terão seu espaço. Comerciantes prepararam a oferta de cocadas, tortas, bombons e trufas para o evento.

Tia Sú, de Piúma, vai participar pela primeira vez com seus doces

Evento movimenta economia

Desde o início da realização do evento, o feriado de 07 de setembro, até então com pouco movimento no balneário, passou a atrair cada vez mais visitantes. Somente no ano passado, o festival gastronômico movimentou R$ 2,5 milhões durante os três dias, segundo Néia Delbon, presidente da Associação Castelhanos em Ação, organizadora do evento.

O secretário de Turismo de Anchieta, Caio Mozer, confirma a importância do evento para o calendário da cidade. “É mais um atrativo do turismo gastronômico, de lazer e praia, que fomenta e aquece a economia do município”, afirmou.

Confira a programação completa:

Quinta-feira, 05 de setembro

8h às 17h – Atividades de Educação Ambiental com o IEMA e Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta; Visitas à Trilha da Moqueca e Mostra de Filmes Combiousa

16h às 19h – Oficina de Panela de Barro com Paneleiras de Goiabeiras

19h às 21h – Apresentação Cultural com Os Brandarinos

21h às 23h – Show com Gustavo Ribeiro

Sexta-feira, 06 de setembro

8h às 16h – Atividades de Educação Ambiental com o IEMA e Secretaria de Meio Ambiente de Anchieta; Visitas à Trilha da Moqueca e Mostra de Filmes Combiousa

16h às 19h – Oficina de Panela de Barro com Paneleiras de Goiabeiras

17h às 18h – Encontro Clube Capixaba

19h às 20h – Preparo do Moquecão

20h às 22h – Show com Gardênia Marques – Projeto Capixabices

22h à 00h – Show com Trio Maracá

Sábado, 07 de setembro

8h às 10h – Caminhada “No Cheiro da Moqueca”

10h às 12h – Preparo do Moquecão

12h as 14h – Show com Ananda e Vanessa: Show Sorte

14h às 15h – Aula Show Kids de Óleo de Urucum: Chef Indígena Dona Zilma

15h às 18h – Moquecão Cultural

19h às 21h – Show com Lore Dalvi

22h às 00h – Show com Banda Som e Cia

Domingo, 08 de setembro

10h às 11h – Abertura do pavilhão

11h às 14h – Show com Charlin Vieira

15h às 16h – “Beleza não tem Idade nem Medida”

16h às 19h – Show com Gabriel Rezzende

19h às 20h – Encerramento do Evento

Serviço

Festival da Moqueca Capixaba

Quando: 5 a 8 de setembro

Onde: Balneário de Castelhanos, Anchieta

Endereço: Avenida Beira Mar, Praia de Castelhanos.