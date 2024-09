Definição dos campeões juvenis encerram Jogos Escolares do Espírito Santo 2024 em Guarapari

Foto: divulgação/Sesport

A etapa final estadual juvenil dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) definiu os campeões das modalidades coletivas no último sábado (07), no Sesc Guarapari, encerrando a disputa da edição 2024 da maior competição estudantil do Estado.



Os Jogos Escolares são realizados pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) e, na etapa final estadual juvenil, reuniu 39 municípios capixabas, com 768 estudantes, de 15 a 17 anos. As disputas aconteceram nas modalidades de basquete, futsal, handebol e vôlei.



Personalidades que hoje são destaque internacionalmente já passaram pela competição, como Ana Cláudia Bolzan (handebol), Didi Louzada (basquete), Paulo André (atletismo), Déborah Medrado e Sofia Madeira (ginástica rítmica), que disputaram a Olimpíada de Paris.



“Este ano, tivemos mais uma edição memorável da maior competição estudantil do Estado! Conhecemos os nossos campeões do juvenil, que mostraram muita dedicação nesta etapa final e que, com certeza, nos orgulharão mais uma vez nos Jogos da Juventude. Parabéns a todos os campeões e a todos que participaram da competição”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes, que esteve presente na cerimônia de premiação.



Fases nacionais



Agora, os treinadores campeões da etapa final estadual juvenil nas modalidades de basquete, handebol e vôlei vão formar seleções para representar o Estado nos Jogos da Juventude, que são organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e vão acontecer em novembro, em João Pessoa, na Paraíba. O futsal, por não ser um esporte olímpico, foi retirado do programa da competição pelo COB.



Já os campeões do infantil, que teve a final estadual realizada no início de agosto, também no Sesc de Guarapari, vão representar o Estado com as escolas campeãs nos Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s), organizados pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar, a partir do próximo dia 20 de setembro, em Recife, Pernambuco.



Jogos Escolares



Os Jogos Escolares do Espírito Santo têm a finalidade de aumentar a participação de jovens em atividades esportivas em todas as instituições de ensino públicas e privadas do Estado, além de promover a ampla mobilização da juventude estudantil capixaba em torno do esporte.



A competição visa também a fomentar a prática do esporte escolar com fins educativos, a possibilitar a identificação de talentos nas escolas e a contribuir para o desenvolvimento integral do aluno como ser social, autônomo, democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania, com a aplicação de conhecimento e oportunidades de acesso às práticas esportivas escolares.

Confira os campeões juvenis dos Jogos Escolares:

BASQUETE

Feminino: Vila Velha

Masculino: Vila Velha

FUTSAL

Feminino: Cariacica

Masculino: Montanha

HANDEBOL

Feminino: Rio Novo do Sul

Masculino: Cariacica

VÔLEI

Feminino: Cachoeiro de Itapemirim

Masculino: Vitória

*Com informações da Secretaria Estadual de Esportes e Lazer.