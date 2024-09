Falta de internet prejudica empresas e moradores na Praia do Morro, em Guarapari

Foto: reprodução/Freepik

Nos últimos dias, moradores e empresários do bairro Praia do Morro, em Guarapari, têm relatado problemas com a conexão de internet fornecida pela operadora Vivo. Segundo eles, a instabilidade no serviço começou na última semana e, desde então, tem gerado prejuízos. Entre as principais queixas estão o atendimento demorado e a falta de retorno por parte da operadora.

Segundo os relatos, a falta de conexão tem prejudicado setores essenciais, como o financeiro, administrativo e até sistemas de vigilância, que dependem da internet para funcionar.

O empresário Matheus Simoura, um dos afetados pela interrupção do serviço, falou sobre os desafios que vem enfrentando. “Nosso problema começou no dia 4 de setembro, quando ficamos sem internet nenhuma para poder trabalhar. Tentamos inúmeros contatos com a Vivo, mas sempre nos enrolavam, dizendo que o técnico já havia comparecido e resolvido a questão, mas nada foi resolvido”, contou.

Matheus explicou que, após vários dias de tentativas de contato, um técnico foi até a empresa na sexta-feira (06), mas a situação não foi resolvida. “Ele alegou que apenas outro setor poderia fazer a manutenção na rede e passou um prazo de 48 horas. Já se passaram esses dois dias e nada foi resolvido. Ainda estamos sem acesso à internet e com as atividades da empresa prejudicadas por conta disso”, completou.

Uma das moradoras do Edifício Helena Cristina, localizado na Av. Atlântica, contou que todos os apartamentos do prédio, que tem cinco moradores fixos, estão sem internet desde a semana passada. A demora no atendimento e a falta de soluções efetivas tem frustrado os clientes que dependem do serviço.

A operadora Vivo foi questionada sobre a situação, mas até o fechamento desta matéria não obtivemos resposta por parte da empresa.