Festival de Verão Mais promete agitar Guarapari com grandes shows a partir da próxima sexta (27)

Fotos: reprodução

Guarapari está prestes a viver mais um verão recheado de shows, e o Multiplace Mais será palco das apresentações de alguns dos maiores artistas do país. O Festival de Verão Mais 2024/25 trará mais de 25 atrações, reunindo nomes consagrados como Alexandre Pires, Pedro Sampaio, Filipe Ret, Bruno & Marrone, Zé Ramalho e Gloria Groove. Com uma programação diversificada, o evento promete agradar tanto turistas quanto moradores da cidade.

Esta edição do festival, que começa na próxima sexta (27), comemora um momento especial: o aniversário de 25 anos do complexo de entretenimento. Segundo o idealizador Bruno Lawall, o sentimento é de realização.

“Caminhar para 25 anos e ouvir de tantas pessoas que começaram a namorar no Mais, e que suas histórias de vida foram marcadas aqui, é uma sensação de dever cumprido, de ter feito um trabalho bem-feito. Temos a expectativa de continuar nesse caminho e melhorar cada vez mais”, contou Bruno em entrevista ao folhaonline.es.

Destaques

O Festival de Verão começa na próxima sexta, dia 27 de dezembro, com o “Verão de Booa”, trazendo as apresentações de Pixote e Monobloco. Em 28 de dezembro, o Multiplace Mais recebe uma noite de pop rock com Samuel Rosa e Falcão.

O pré-réveillon em 30 de dezembro terá Bruno & Marrone e o capixaba Glauco, enquanto o Réveillon, no dia 31, celebrará artistas locais e nacionais como Revelação, Breno & Bernardo, Flávia Mendonça e DJ Koreia.

Os destaques ainda incluem o retorno da dupla Zé Neto & Cristiano aos palcos, acompanhados de Pablo e Neto DJ na noite do dia 10 de janeiro. No dia 17, Pedro Sampaio e João Gomes estreiam no Multiplace Mais com apresentações especiais. Já no dia 25, Gloria Groove encerra o festival com a turnê “Serenata da GG Volume 2”, explorando o pagode.

Veja a programação completa do Festival de Verão Mais:

27/12/24 (sexta): Verão de Booa – Pixote, Monobloco

28/12/24 (sábado): Samuel Rosa e Falcão

30/12/24 (segunda): Bruno & Marrone, Glauco

31/12/24 (terça): Réveillon Mais – Revelação, Breno & Bernardo, Flávia Mendonça, DJ Koreia

03/01/25 (sexta): Filipe Ret, Caio Luccas

04/01/25 (sábado): Baile do Nêgo Véio – Alexandre Pires

10/01/25 (sexta): Zé Neto & Cristiano, Pablo, Neto DJ

11/01/25 (sábado): Fala Zé! – Zé Ramalho, Falamansa

17/01/25 (sexta): Pedro Sampaio, João Gomes

18/01/25 (sábado): Diogo Nogueira, Thiago Martins, Tiee

24/01/25 (sexta): Bell Marques, Tuca Fernandes

25/01/25 (sábado): Gloria Groove, Jetlag

Serviço:

Festival de Verão Mais 2025 – Verão é Mais!

Local: Multiplace Mais – Rua Gilda Leal, nº 110 – Meaípe, Guarapari – ES

Horário: 22h (abertura da casa)

Ingressos: disponíveis no site Brasil Ticket