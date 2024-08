Finais dos Jogos Escolares em Guarapari definem campeões nas modalidades coletivas

Foto: reprodução/Sesport

No último sábado (10), foram definidos os grandes campeões das modalidades coletivas na categoria infantil dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES), no Sesc de Guarapari. As equipes vencedoras vão representar o Estado nos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), que serão realizados entre os meses de setembro e outubro, em Recife, Pernambuco.

As disputas aconteceram nas modalidades de basquete, futsal, handebol e vôlei. Realizada pela Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), o JEES é a maior competição estudantil do Estado e participaram da etapa final 840 estudantes, de 12 a 14 anos, de 35 municípios, distribuídos em 64 equipes.

“Foi uma semana de muitas emoções e conhecemos os campeões do infantil que vão nos representar lá fora. Parabéns às equipes campeãs, que mostraram muita garra e com certeza vão orgulhar ainda mais o nosso Estado no JEB’s”, afirmou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

A competição ainda vai definir os campeões estaduais da categoria juvenil. A final está marcada para acontecer entre os dias 02 e 07 de setembro, também no Sesc de Guarapari. Os campeões juvenis vão garantir a vaga nos Jogos Escolares da Juventude, que serão realizados em novembro, em João Pessoa, na Paraíba.

Confira abaixo os campeões estaduais do infantil

BASQUETEBOL MASCULINO

1º LUGAR – Marista – Vila Velha

2º LUGAR – Santa Isabel – Domingos Martins

3º LUGAR – São Camilo – Cachoeiro de Itapemirim

BASQUETEBOL FEMININO

1º LUGAR – Nice de Paula – Vila Velha

2º LUGAR – Cooperativa Educacional de Linhares – Linhares

3º LUGAR – Monsenhor Elias – Mimoso do Sul

FUTSAL MASCULINO

1º LUGAR – Mundo Moderno – Cariacica

2º LUGAR – Porto Seguro – Iuna

3º LUGAR – Escola Agrícola – Afonso Cláudio

FUTSAL FEMININO

1º LUGAR – Adalton Santos – Nova Venécia

2º LUGAR – Pedro Altoé – Vargem Alta

3º LUGAR – Victor Hugo – Marechal Floriano

HANDEBOL MASCULINO

1º LUGAR – IPE – Cachoeiro de Itapemirim

2º LUGAR – Irmã Feliciana – Vila Velha

3º LUGAR – Cristo Rei – Linhares

HANDEBOL FEMININO

1º LUGAR – IPE – Cachoeiro de Itapemirim

2º LUGAR – Rede Alternativa – Serra

3º LUGAR – Eurico Sales – Itaguaçu

VOLEIBOL MASCULINO

1º LUGAR – São Domingos – Vitória

2º LUGAR – Amarilis Fernandes – Anchieta

3º LUGAR – Fioravante Caliman – Venda Nova do Imigrante

VOLEIBOL FEMININO

1º LUGAR – São Domingos – Vitória

2º LUGAR – Ana Araújo – Alfredo Chaves

3º LUGAR – Darwin – Aracruz

*Com informações do Governo do Estado.