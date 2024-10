Guarapari celebra o Dia Internacional da Pessoa Idosa com evento especial nesta sexta (18)

Em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, celebrado em 1º de outubro, a Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), vai realizar o 3º Encontro da Melhor Idade nesta sexta-feira (18). A programação, que promete reunir gerações para compartilhar experiências, começa às 09h na Praça Irineu José Vicente (Praça do Bradesco), no Centro.

No local, haverá serviços gratuitos, como aferição de pressão, teste de glicemia, vacinas (necessário o cartão de vacinação) e testes rápidos.

O evento também contará com uma apresentação musical do Trio Maruí e abordará o tema “Celebração, Reflexão e Conexão”. Segundo a prefeitura, o objetivo é não apenas homenagear os idosos, mas também criar um espaço inclusivo onde todas as gerações possam se encontrar, compartilhar experiências e aprender umas com as outras.

A secretária de Trabalho, Assistência e Cidadania, Breila Mardegan, reforça a importância de momentos como esse. “Queremos transformar a praça em um ponto de conexão entre as pessoas, onde possamos ouvir, aprender e, principalmente, reconhecer o valor e a contribuição dos nossos idosos para a sociedade”, afirmou.

Serviço:

3º Encontro da Melhor Idade

Quando: sexta-feira, 18 de outubro, a partir das 09h

Onde: Praça Irineu José Vicente (Praça do Bradesco), Centro

*Com informações da Prefeitura de Guarapari.