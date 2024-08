Guarapari recebe Campeonato Brasileiro de Basquete com jogos até domingo (18)

Guarapari vai sediar, a partir desta terça-feira (13), o Campeonato Brasileiro de Basquete na categoria sub-15. A competição ocorre no Sesc até o próximo domingo (18), com entrada gratuita para o público.

Realizado pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e a Federação Capixaba de Basquete (Fecaba), o campeonato terá a participação recorde de 45 equipes de mais de 12 estados do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Santa Catarina, Pernambuco e Pará.

Imagem: divulgação

Os representantes do Espírito Santo no torneio serão o Álvares Cabral, o Saldanha da Gama e o Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf), clube anfitrião. O ex-jogador profissional e coordenador geral do IVV/Cetaf, Luiz Felipe Azevedo, Felipinho, falou da importância de receber esses eventos no Estado.

“Tem sido muito importante esse movimento de trazer esses grandes torneios para o Espírito Santo, pois ele contribui para o desenvolvimento do esporte e do basquete no Estado. Alunos e amantes do basquete têm tido a oportunidade de acompanhar basquete do mais alto nível do lado de casa e essa referência acaba inspirando toda essa nova geração”, disse.

Competição

A fase de grupos do torneio acontece entre terça (13) e quinta-feira (15), com jogos das 8 às 20 horas. A partir de sexta-feira (16), começam as fases eliminatórias, até a final no domingo (18).

Todo o Campeonato será realizado no Sesc de Guarapari e, além de receber os jogos, o espaço também servirá como hospedagem para os atletas e a arbitragem.

*Com informações da Assessoria de Comunicação.