Guarapari recebe Campeonato Estadual de Judô neste domingo (25)

Fotos: reprodução

Guarapari será palco de mais uma competição esportiva neste domingo (25), quando recebe a III Etapa Estadual de Judô e o Circuito Judolândia. O evento, que é aberto ao público e promete atrair atletas e entusiastas do esporte, acontecerá no Complexo Esportivo Maurice Santos, reunindo competidores de várias idades e categorias.

A programação do Circuito Judolândia, voltada para o público infantil, começa às 08h30 com a concentração dos participantes, seguida do festival infantil às 09h. A partir das 11h, iniciam-se as competições do sub-09.

Já as competições da III Etapa Estadual de Judô começam às 11h com a categoria sub-11, prosseguindo ao longo do dia. Às 13h, terão início os combates das categorias Sênior e Veteranos, seguidos das categorias Sub-13 às 14h, Sub-21 às 15h, Sub-15 às 16h e, por fim, Sub-18 às 17h.

Serviço:

III Etapa Estadual de Judô e Circuito Judolândia

Local: Complexo Esportivo Maurice Santos – Guarapari

Data: 25/08 (domingo)

Horário: das 09h às 17h

Evento aberto ao público.