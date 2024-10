IPEM-ES realiza fiscalização de azeites e óleos compostos após aumento de preços dos produtos

Foto: reprodução

Na última sexta-feira (04), o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Espírito Santo (IPEM-ES) intensificou sua atuação no interior do Estado com uma operação de fiscalização voltada à verificação da qualidade e conformidade de azeites e óleos compostos. A ação ocorreu em um momento de alta significativa nos preços desses produtos, resultado de fatores climáticos que vêm impactando o mercado nacional.

O óleo composto, uma mistura de diferentes óleos vegetais, é amplamente utilizado na culinária como alternativa ao azeite de oliva. No entanto, a qualidade dos ingredientes e a quantidade declarada nos rótulos precisam ser rigorosamente controladas para garantir a transparência e a proteção do consumidor.

Durante a operação, o IPEM-ES fiscalizou 169 unidades de cinco marcas populares — Gallo, Borges, Faisão, Maria, Andorinha e Cocinero — para verificar se a quantidade informada nas embalagens correspondia ao volume efetivamente entregue ao consumidor. No total, 26 unidades de duas marcas foram recolhidas para análises laboratoriais, após suspeitas de irregularidades na quantidade comercializada.

As empresas responsáveis pelos produtos recolhidos serão convocadas para realizar exames periciais na sede do IPEM-ES, em Vitória, onde serão investigadas possíveis não conformidades. A ação reforça o compromisso do instituto em garantir que os produtos vendidos no Estado sigam as normas de qualidade e segurança, protegendo os consumidores de práticas irregulares.

A fiscalização responde diretamente à recente alta de preços, assegurando que os consumidores recebam exatamente o que pagam em um momento de instabilidade no mercado de azeites e óleos compostos.

*Com informações do Governo do Estado.