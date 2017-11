Moradores de Meaípe apresentam pedidos durante protesto pacífico

por Aline Couto

O grupo S.O.S Meaípe realizou na manhã de ontem (02) uma manifestação, no sinal de trânsito próximo ao supermercado MultiShow, com objetivo de chamar a atenção das autoridades municipais e estaduais para a agilidade nas obras e um maior investimento na orla de Meaípe, que perdeu sua área de extensão de areia recentemente (relembre aqui).

Um dos idealizados do grupo e da manifestação, Paulo Henrique Gonçalves relata que a manife

stação foi um sucesso e que conseguiu a atenção de todos do bairro e de turistas que passavam no local.

“Sabemos que a reforma do muro serão finalizadas antes do prazo estipulado pela prefeitura. E por isso, pedimos as obras de engordamento, para que não caia novamente com as próximas ressacas do mar. Temos plena consciência da demora do trabalho de engordamento, uma vez que são exigidos estudos feitos por profissionais da área”, ressalta PH, como é conhecido.

A mobilização também contou com a participação da Presidente da Associação de Moradores do Bairro de Meaípe, Marlene Demicheli, que sempre apóia a comunidade em vários projetos, inclusive os voltados à recuperação da praia.

A manifestação foi pacífica e os moradores conseguiram mostrar suas reivindicações com faixas e cartazes.