Moradores se preocupam com degradação na Praia da Cerca devido às obras de macrodrenagem em Guarapari

Fotos: enviadas por leitor

Moradores da região próxima à Praia da Cerca, em Guarapari, estão preocupados com os impactos das obras de macrodrenagem realizadas na Praia do Morro. O projeto, que visa minimizar os problemas de alagamento na área e está previsto para ser concluído até outubro, preocupa a comunidade local, que já percebe sinais de degradação ambiental na região.

Um morador expressou sua preocupação com o direcionamento da rede de macrodrenagem para o córrego que deságua na Praia da Cerca: “Estão tirando a água suja que vai para a Praia do Morro, mas estão jogando para dentro do mangue da Praia da Cerca”, explicou.

Ele menciona que já é possível perceber as mudanças no local, e uma das preocupações é que a fauna seja afetada pelo redirecionamento. “Essa área na Praia da Cerca já está com cheiro de esgoto e tem diferença na cor da água. Aquele córrego está cheio de caranguejo, e isso vai acabar”, alertou.

Apesar de reconhecerem a importância da obra, a comunidade demonstra insatisfação com os impactos negativos que a mudança pode trazer para o meio ambiente. “O progresso está vindo sem cuidado com a natureza”, concluiu o morador.

Resposta da prefeitura

Ao ser questionada sobre a situação, a Prefeitura de Guarapari informou, por meio de nota, que as águas da rede de macrodrenagem serão direcionadas para o córrego da Praia da Cerca, por ser uma área de escoamento natural.

A administração municipal reforçou que já realiza mensalmente a análise da qualidade da água e que esse monitoramento continuará a ser feito. Confira o comunicado completo:

“A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura (Semag), informa que as águas das chuvas serão direcionadas para o córrego na Praia da Cerca.

De acordo com estudos de impacto ambiental, atualmente as águas de macrodrenagem já são direcionadas para áreas de praias e córregos. Com o redirecionamento, o fluxo será conduzido para um ponto onde já há escoamento para a praia.

Outro aspecto é que todo o córrego será desassoreado, e suas calhas passarão por manutenção para evitar processos erosivos. A prefeitura já realiza a análise da qualidade das águas mensalmente e continuará fazendo esse monitoramento.”