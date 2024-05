Noite Italiana vai homenagear imigrantes em Alfredo Chaves

Fotos: Clóvis Rangel

A 1ª edição da Noite Italiana vai homenagear os imigrantes na noite do próximo dia 25 de maio na Praça Colombo Guardia de Alfredo Chaves, região Serrana do Estado. Na programação, apresentações culturais e de grupos de dança, shows musicais, praça de alimentação e o tradicional tombo da polenta.

A abertura inicia às 17h, com o coral Piccoli Contadini dei Polcenigo e Coral Piu Bello. Logo após, a partir das 17h30, o grupo de dança Piccini dei Monti sobe ao palco.

A partir das 18h acontece o tombo da polenta e depois os grupos Nona Délia e Pietra Azurra prometem agitar o evento.

Das 19h30 às 20h o público vai poder prestigiar a Orquestra Jovem de Violões, o Coral Santa Cecília e o Grupo Picollo Benevente. Após isso a Banda Giocco di Mora e a dupla Gaby Cipriano e Luciano encerram a programação.

Um dos organizadores do evento, Thiago do Rosário revelou que a ideia surgiu para celebrar a cultura dos imigrantes italianos que chegaram ao Brasil há 150 anos.

“A Noite Italiana de Alfredo Chaves vem para celebrar a cultura junto a toda comunidade. Evento gratuito onde vamos levar as pessoas muita dança Italiana, comidas típicas e música da melhor qualidade”, disse.

Thiago frisou também que o cardápio da festa traz vária receitas típicas, como macarrão e polenta com molho, caldos, pizzas, doces, vinho e até chopp artesanal.

Ainda segundo ele, a 1ª Noite Italiana de Alfredo Chaves é realizada pelo Grupo Piccolo Benevente e pais dos alunos, com apoio da prefeitura e da Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo (ComunItá) e do comércio local.

Programação

17h – Coral Contadini dei Polcenigo e Coral Piu Bello

17h30 – Grupo Piccini dei Monti

18h – Tombo da Polenta

18h30 – Grupo de Dança Nona Adélia e Grupo Pietra Azzurra

19h30 – Orquestra Jovem de Violões, Coral Santa Cecília e Grupo Picollo Benevente

20h – Banda Gioco di Mora

22h – Gaby Cipriano e Luciano

Serviço

O quê: 1ª Noite Italiana de Alfredo Chaves

Quando: Sexta-feira, 25 de maio

Entrada franca

*Texto: Clóvis Rangel.